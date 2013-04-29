Выборгский замок десятый раз поучаствует в акции "Ночь в музее"

Гости юбилейной "Ночи в музее" в Выборгском замке смогут посетить уникальные экскурсии

15 мая в 17 часов в Выборгском замке начнется новая, десятая по счету "Ночь в музее". В рамках международной культурно-образовательной акции, стартовавшей еще в 1997 году в Берлине и быстро распространившейся на весь мир, организаторы обещают показать посетителям внутреннюю жизнь музея, комендантский дом и цейхгауз, которые еще не открылись после реставрации, и приглашают на авторские экскурсии по Часовой башне, башне Ратуши и библиотеке замка.

Завершится программа выступлением вокального коллектива "U Like", который пройдет на верхнем дворе замка с 22 до 23 часов. Вход на концерт будет бесплатным. Покупка билетов и регистрация на экскурсии возможна в паблике музея ВКонтакте.

Ранее о программе праздничных мероприятий, которые состоятся в Выборге 9 мая, сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.