В Выборге 9 мая выступит Зара и прогремит праздничный салют

Администрация Выборгского района опубликовала программу мероприятий 9 мая.

В Выборге 9 мая пройдут мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О программе мероприятий сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 9:45 начнется торжественное прохождение парадных расчетов войск Выборгского гарнизона по проспекту Ленина к Красной площади.

В 10:00 на главной площади города пройдет митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках мероприятия состоится прямая трансляция с Красной площади в Москве. Здесь же состоится прохождение техники военных лет и показательные выступления военнослужащих в/ч 02511.

На площади Выборгских полков в 12:00 состоится торжественное возложение цветов к стеле "Город воинской славы".

В 13:00 начнется праздничный концерт с участием Заслуженного артиста РФ Евгения Дятлова.

В 15:00 в онлайн-формате состоится акция "Бессмертный полк". Ильдар Гилязов в своем Instagram призвал выборжан принять участие в акции "Бессмертный полк".

С 17:00 до 20:00 - праздничная программа "Опять весна на белом свете!" с участием творческих коллективов Выборга и Выборгского района.

В 18:00 на площади Выборгских полков состоится традиционный Бал Победы.

В 19:00 – всероссийская минута молчания.

В 20:00 для зрителей с концертной программой выступит Заслуженный артист РФ Евгений Дятлов.

В 20:40 – праздничный концерт с участием Заслуженной артистки РФ Зары.

В 22:00 на стадионе "Авангард" торжества завершатся праздничным фейерверком.

Ранее в Выборге прошли мероприятия, посвященные Герою Советского Союза Николаю Лященко.

Фото: Piter.tv