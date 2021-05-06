В Выборге прошли мероприятия, посвященные Герою Советского Союза Николаю Лященко

Боевой путь Николая Лященко тесно связан с Выборгом. В июне 1944 года 90-ая стрелковая дивизия под его командованием геройски проявила себя в Выборгской наступательной операции. Тогда Николаю Лященко было присвоено звание генерал-майора. Он стал первым комендантом Выборга.

В Выборге в преддверии Дня Победы прошли мероприятия, посвященные Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Григорьевичу Лященко. В сквере Победы состоялось возложение цветов к панно "Бессмертный полк", где среди тысяч фотографий ветеранов Великой Отечественной войны есть и его фото. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Позже в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" прошел творческий вечер памяти "Меридианы подвигов генерала армии, Героя Советского Союза Лященко Николая Григорьевича", в котором приняли участие ветераны, школьники, студенты, представители районной администрации и депутаты.

В этом году 77 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Николай Григорьевич Лященко был одним из тех, кто внес огромный вклад в его освобождение. Дивизия, которой он командовал, освободила Синявинские высоты, Ораниенбаумский плацдарм, города Ленинградской области. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Боевой путь Николая Лященко тесно связан с Выборгом. В июне 1944 года 90-ая стрелковая дивизия под его командованием геройски проявила себя в Выборгской наступательной операции. Тогда Николаю Лященко было присвоено звание генерал-майора. Он стал первым комендантом Выборга.

В ходе Берлинской операции 30 апреля 1945 года под командованием генерала-майора Николая Лященко, без боя и жертв был взят Грайфсвальд, который сейчас является городом-побратимом Выборга.

Заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько поблагодарил всех, кто принимал участие в организации памятного мероприятия, и, по поручению биографа Николая Лященко Валерия Милованова передал выставочному залу "Выборг – город воинской славы" книгу "Девяностая Ропшинская", которая посвящена подвигу 90-й Ропшинской стрелковой дивизии.

Также он поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал крепкого здоровья и мирного неба.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"