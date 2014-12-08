Накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда мемориал "Малая дорога жизни" в Кронштадте обрёл подсветку. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Памятный знак находится рядом со зданием бывшей пятой Северной оборонительной казармы. Он установлен в качестве напоминания о ледовой дороге, проходившей по Финскому заливу. Именно через неё в Кронштадт поступали продовольствие и боеприпасы во время блокады.
Напомним, что проект подсветки памятников был запущен в Петербурге с 2020 года. Световое оформление уже получили свыше 140 мемориалов.
Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко почтил память жертв блокады Ленинграда.
Фото: Правительство Петербурга
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