Памятник установлен в честь ледовой дороги по Финскому заливу, по которой жителям Кронштадта поставляли продовольствие и боеприпасы во время блокады.

Накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда мемориал "Малая дорога жизни" в Кронштадте обрёл подсветку. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Памятный знак находится рядом со зданием бывшей пятой Северной оборонительной казармы. Он установлен в качестве напоминания о ледовой дороге, проходившей по Финскому заливу. Именно через неё в Кронштадт поступали продовольствие и боеприпасы во время блокады.

Напомним, что проект подсветки памятников был запущен в Петербурге с 2020 года. Световое оформление уже получили свыше 140 мемориалов.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко почтил память жертв блокады Ленинграда.

Фото: Правительство Петербурга