Александр Дрозденко почтил память жертв блокады Ленинграда

Героическая оборона города на Неве началась 8 сентября 1941 года.

В четверг, 8 сентября, в Петербурге и Ленобласти вспоминают защитников Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Ровно 81 год назад город был зажат в блокадное кольцо. В важную для истории страны к жителям 47-ого региона обратился губернатор Александр Дрозденко.

Руководитель почтил память жертв блокады и всех, кто отдал свою жизнь за благополучие соотечественников. Этот эпизод в истории Дрозденко охарактеризовал как героический и трагический одновременно.

Также губернатор напомнил, что осаждённый город защищали жители всей страны, короче держали оборону на Дороге жизни, Ораниенбаумском плацдарме, Невском пятачке.

Ранее мы сообщили о том, что проезд по ЗСД для ветеранов сделают бесплатным 8 сентября.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области