Проезд по ЗСД для ветеранов сделают бесплатным 8 сентября

Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и сопровождающие их лица могут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".
В День памяти жертв блокады ежегодно предоставляется возможность бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру автомобилям, под управлением ветеранов или перевозящим ветеранов. Правом бесплатного проезда могут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Нужно проехать по полосам, на которых осуществляется оплата наличными/банковской картой (полосы с желтыми знаками); также кассиру нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд. Крайне желательно обеспечить отсутствие в автомобиле транспондера, чтобы он не сработал во время проезда через пункт оплаты.
Также в Петербурге общественный транспорт 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов и блокадников.
Фото: Piter.tv
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