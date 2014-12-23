Проезд по ЗСД для ветеранов сделают бесплатным 8 сентября

8 сентября – День памяти жертв блокады.

Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и сопровождающие их лица могут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

В День памяти жертв блокады ежегодно предоставляется возможность бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру автомобилям, под управлением ветеранов или перевозящим ветеранов. Правом бесплатного проезда могут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Нужно проехать по полосам, на которых осуществляется оплата наличными/банковской картой (полосы с желтыми знаками); также кассиру нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд. Крайне желательно обеспечить отсутствие в автомобиле транспондера, чтобы он не сработал во время проезда через пункт оплаты.

Также в Петербурге общественный транспорт 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов и блокадников.

Фото: Piter.tv