Жительница блокадного Ленинграда Тамара Забелина отметила 101-летие в Петербурге

Во время блокады Ленинграда в составе добровольческих бригад она гасила фугасные снаряды на крышах домов.

Ветеран ВОВ, жительница блокадного Ленинграда Тамара Забелина 23 октября отмечает 101-летие. Петербурженку с днем рождения поздравил губернатор Александр Беглов через заместителя главы Калининского района Анну Куваеву. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Тамара Забелина родилась в Петрограде, окончила 10 классов средней общеобразовательной школы. В начале ВОВ она работала на заводе им. Энгельса сотрудником смены. Во время блокады Ленинграда проживала в осажденном городе и в составе добровольческих бригад гасила фугасные снаряды на крышах домов. В конце войны была эвакуирована в Казахстан, а вернулась в Россию в 1946 году. Окончила биологический факультет ЛГУ в 1951-м, а после работала в Ботаническом университете.

Ранее на Piter.TV: выставка "Пронзительные краски блокады" открылась в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)