Жители блокадного Ленинграда получат возможность бесплатного проезда на поезде раз в год

Ранее льгота предоставлялась исключительно гражданам РФ, награждённым медалью за оборону Ленинграда.

РЖД предоставит новую льготу жителям блокадного Ленинграда: с 1 декабря 2023 года они смогут воспользоваться бесплатной поездкой на поезде 1 раз в год. Инициативу рассмотрели в ходе во время рабочей встречи председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко с губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой 47-ого региона Александром Дрозденко.

Матвиенко отметила, что до этого льгота предоставлялась исключительно гражданам РФ, награждённым медалью за оборону Ленинграда. Теперь все жители осаждённого в годы Великой Отечественной войны города смогут раз в год навестить родных и близких в других городах, а также отправиться в памятные места при помощи железных дорог.

Ранее Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День начала блокады Ленинграда.

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