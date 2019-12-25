Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День начала блокады Ленинграда

Глава региона напомнил, что земли Ленобласти неразрывно связаны с историей тех страшных дней.

8 сентября 1941 года началась героическая оборона Ленинграда: вокруг города сомкнули блокадное кольцо. Спустя 82 года дату вспоминают в Петербурге и Ленобласти. К жителям 47-ого региона с торжественной речью обратился губернатор Александр Дрозденко.

Дрозденко подчеркнул, что ленинградские семьи трепетно хранят память о героях тех лет, погибших от голода и бомбежек, и о защитниках города, отдавших жизнь за отечество и родной город.

Также глава региона напомнил, что земли Ленобласти неразрывно связаны с историей блокады и обороны Ленинграда: ожесточённые бои велись на каждом километре "Дороги жизни".

Ранее мы сообщили о том, что парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда отменили в Петербурге.

Фото: Правительство Ленобласти