Парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда отменили в Петербурге

Взамен поступило предложение организовать выставку военной ретротехники 27 января 2024 года.

В Петербурге решили не проводить парад в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом рассказал Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 7 сентября.

К отмене мероприятия призвали представители Министерства обороны. Взамен поступило предложение организовать выставку военной ретротехники 27 января 2024 года.

Но в такой день Дворцовая площадь не должна пустовать. Комитету по законности и Комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретротехники. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV