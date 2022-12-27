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Парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда отменили в Петербурге
Сегодня, 18:43
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Парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда отменили в Петербурге

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Взамен поступило предложение организовать выставку военной ретротехники 27 января 2024 года.

В Петербурге решили не проводить парад в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом рассказал Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 7 сентября.

К отмене мероприятия призвали представители Министерства обороны. Взамен поступило предложение организовать выставку военной ретротехники 27 января 2024 года. 

Но в такой день Дворцовая площадь не должна пустовать. Комитету по законности и Комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретротехники.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: ветераны ВОВ, блокадники и их сопровождающие смогут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: день снятия блокады, парад на дворцовой
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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