Петербургская телебашня окрасилась в цвета Ленинградской Победы

Праздничные городские мероприятия подходят к концу.

Вечером 27 января Санкт-Петербургая телебашня окрасилась в праздничные желто-зеленые цвета в честь 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Тем временем Ростральные колонны зажгли свои огни, а в 21:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости в сопровождении фейерверка было сделано 30 артиллерийских залпов.

Серия праздничных мероприятий, посвященных Ленинградской Победе, подходит к концу.

Ранее мы рассказывали, что тумбы перед Гостиным двором украсили детские рисунки на тему блокады Ленинграда.

Видео: Telegram / Пиотровский Online