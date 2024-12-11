Петербургская телебашня окрасилась в цвета Ленинградской Победы

Вечером 27 января Санкт-Петербургая телебашня окрасилась в праздничные желто-зеленые цвета в честь 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Тем временем Ростральные колонны зажгли свои огни, а в 21:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости в сопровождении фейерверка было сделано 30 артиллерийских залпов.
Серия праздничных мероприятий, посвященных Ленинградской Победе, подходит к концу.
Ранее мы рассказывали, что тумбы перед Гостиным двором украсили детские рисунки на тему блокады Ленинграда.
Видео: Telegram / Пиотровский Online
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