Состоялся праздничный салют в честь 81-летия снятия блокады Ленинграда

Его сопровождал торжественный залп из 30 артиллерийских орудий.

В социальных сетях публикуют видеозаписи с салютом, который запустили в Северной столице в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так город завершает торжественный день празднования даты великого события.

По традиции этот священный день завершается мирными залпами победного салюта. Он символизирует нашу безмерную благодарность Поколению Победителей. Низкий поклон всем защитникам и жителям блокадного города за великий подвиг Ленинграда. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В сопровождении фейерверка расчетами Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской также прозвучали 30 торжественных залпов из 12 орудий. Салют длился порядка 10-ти минут.

Тем временем петербургская телебашня окрасилась в праздничные цвета Ленинградской Победы.

Видео: ВКонтакте / Екатерина Зинакова