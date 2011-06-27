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Ветераны ВОВ, блокадники и их сопровождающие смогут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября
Сегодня, 16:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Ветераны ВОВ, блокадники и их сопровождающие смогут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября

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В День памяти жертв блокады, 8 сентября, Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и сопровождающие их лица могут бесплатно проехать по ЗСД.

В День памяти жертв блокады, 8 сентября ежегодно предоставляется возможность бесплатного проезда по ЗСД автомобилям, управляемым ветеранами и перевозящим ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.

Право бесплатно проехать по Западному скоростному диаметру имеют:

  1. инвалиды Великой Отечественной войны
  2. ветераны Великой Отечественной войны
  3. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, гражданам нужно будет предоставить документ, дающий это право.

Ранее сообщалось, что в сквере имени Ольги Берггольц пройдёт памятная акция "День памяти жертв блокады".

Фото: Piter.TV

Теги: день памяти жертв блокады, зсд, разрешения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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