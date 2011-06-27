Ветераны ВОВ, блокадники и их сопровождающие смогут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября

В День памяти жертв блокады, 8 сентября, Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и сопровождающие их лица могут бесплатно проехать по ЗСД.

В День памяти жертв блокады, 8 сентября ежегодно предоставляется возможность бесплатного проезда по ЗСД автомобилям, управляемым ветеранами и перевозящим ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.

Право бесплатно проехать по Западному скоростному диаметру имеют:

инвалиды Великой Отечественной войны ветераны Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, гражданам нужно будет предоставить документ, дающий это право.

Ранее сообщалось, что в сквере имени Ольги Берггольц пройдёт памятная акция "День памяти жертв блокады".

Фото: Piter.TV