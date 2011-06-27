Ветераны ВОВ, блокадники и их сопровождающие смогут бесплатно проехать по ЗСД 8 сентября

В День памяти жертв блокады, 8 сентября ежегодно предоставляется возможность бесплатного проезда по ЗСД автомобилям, управляемым ветеранами и перевозящим ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.
Право бесплатно проехать по Западному скоростному диаметру имеют:
- инвалиды Великой Отечественной войны
- ветераны Великой Отечественной войны
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, гражданам нужно будет предоставить документ, дающий это право.
Ранее сообщалось, что в сквере имени Ольги Берггольц пройдёт памятная акция "День памяти жертв блокады".
Фото: Piter.TV
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