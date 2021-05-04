В связи с пандемией оно пройдет в онлайн-формате.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов призвал выборжан принять участие в акции "Бессмертный полк". В этом году из-за пандемии коронавируса "шествие" пройдет в онлайн-режиме. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram,

Оставить заявку на официальном сайте проекта "Бессмертный полк" необходимо до 7 мая. После этого нужно выбрать из списка свой город или субъект Федерации. В День Победы фото вашего предка-участника ВОВ покажут в онлайн-шествии на телеканале ЛенТВ24, которое стартует в 15:00. Можно также войти на сайт через аккаунты в "ВКонтакте" или "Одноклассники".

Впервые акция "Бессмертный полк" в виртуальном формате прошла в 2020 году в связи с COVID-19.

Видео: Instagram / @igvbg