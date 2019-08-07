Disney снимет ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее"

Даты выхода ремейков пока что остаются не известными.

Disney выпустит ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее". Таким образом кинокомпания хочет привлечь внимание зрителей к их новому стриминговому каналу. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Новая версия картины "Один дома" будет адаптирована под современность. Даты выхода ремейков пока что остаются не известными.

Американский фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Кино так понравилось людям, что буквально через два года создатели представили зрителям вторую часть фильма "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке".

Warner Bros. планирует переснять "Флинтстоунов" для взрослых.

Видео: YouTube