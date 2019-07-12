Warner Bros. планирует переснять "Флинтстоунов" для взрослых

Мультфильм выходил на телеэкранах в 1960-1966 годах.

Отдел мультипликации американской компании Warner Bros. и компания Brownstone Productions планируют перезапустить комедийный мультсериал "Флинтстоуны" (The Flintstones). Об этом сообщил THR.

Мультфильм выходил на телеэкранах в 1960-1966 годах. Ремейк мультсериала сейчас находится еще на самых ранних стадиях разработки. В ленте будут герои оригинальной версии, но сериал теперь будет ориентирован на взрослых.

"Флинтстоуны" - комедийный мультсериал, рассказывающий о жизни семьи Фреда Флинтстоуна в каменном веке.

Также Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.

Видео: YouTube/ EVA MOON