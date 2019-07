Дата релиза не разглашается.

В среду, 3 июля, стало известно, что кинокомпания Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщил портал We got it covered.

В сериале расскажут ранее неизвестные истории из прошлого мира волшебников. Основной сюжет не раскрывается. Также неизвестна дата релиза сериала.

Сериал станет одним из эксклюзивов Warner Bros. Кинокомпания намерена транслировать его на собственногм стриминговогм сервисе.

Видео:кадры из фильма "Гарри Поттер"