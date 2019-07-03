В среду, 3 июля, стало известно о том, что в США умер создатель "Дамбо" Милтон Квон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как оказалось, голливудского аниматора не стало 18 июня. Квон скончался в своем доме в Калифорнии от естественных причин. Ему было 105 лет.
Милтон Квон был одним из последних художников классической анимации студии Disney. Среди его работ знаменитый мультфильм про слоненка "Дамбо", который вышел в далеком 1941 году. Также художник работал над анимацией "Фантазия".
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Видео:Disney
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