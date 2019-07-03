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В США умер создатель "Дамбо" Милтон Квон

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Голливудский аниматор мер в возрасте 105 лет.

В среду, 3 июля, стало известно о том, что в США умер создатель "Дамбо" Милтон Квон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как оказалось, голливудского аниматора не стало 18 июня. Квон скончался в своем доме в Калифорнии от естественных причин. Ему было 105 лет.

Милтон Квон был одним из последних художников классической анимации студии Disney. Среди его работ знаменитый мультфильм про слоненка "Дамбо", который вышел в далеком 1941 году. Также художник работал над анимацией "Фантазия".

Ранее мы сообщали о том, что умер режиссер Василий Панин.

Видео:Disney

Теги: disney, дамбо, культура, милтон квон
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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