Голливудский аниматор мер в возрасте 105 лет.

В среду, 3 июля, стало известно о том, что в США умер создатель "Дамбо" Милтон Квон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как оказалось, голливудского аниматора не стало 18 июня. Квон скончался в своем доме в Калифорнии от естественных причин. Ему было 105 лет.

Милтон Квон был одним из последних художников классической анимации студии Disney. Среди его работ знаменитый мультфильм про слоненка "Дамбо", который вышел в далеком 1941 году. Также художник работал над анимацией "Фантазия".

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Видео:Disney