Умер режиссер Василий Панин

Кинематографисту было 83 года.

На 84-ом году жизни скончался режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин. Об это сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Причины смерти кинематографиста не разглашаются.

Приносим соболезнования родным и близким Василия Степановича,

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

Панин является выпускником Московского театрального училища им. М. С. Щепкина и ГИТИСа им. А. В. Луначарского. С 1966 работал на студии "Мосфильм". За свою карьеру он поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов.

Фото: Союз кинематографистов России