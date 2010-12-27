Умер режиссер Василий Панин

На 84-ом году жизни скончался режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин. Об это сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Причины смерти кинематографиста не разглашаются.
Приносим соболезнования родным и близким Василия Степановича,
– сообщили в Союзе Кинемотографистов
Панин является выпускником Московского театрального училища им. М. С. Щепкина и ГИТИСа им. А. В. Луначарского. С 1966 работал на студии "Мосфильм". За свою карьеру он поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов.
Фото: Союз кинематографистов России
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