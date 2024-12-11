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Девушка принесла извинения за то, что справила нужду у Казанского собора

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Однако ей всё равно предъявлено обвинение в рамках возбужденного уголовного дела.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания в отношении местной жительницы. Девушка принесла извинения за свой поступок. 

Жительница Петербурга обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

По версии следствия, 8 января 2025 года вечером девушка, находясь вблизи Казанского кафедрального собора, справила нужду у Казанского собора. Всё происходящее она снимала на видео и опубликовала "кружочек" в Telegram-канале.

Девушке предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. 

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: казанский собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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