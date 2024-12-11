Справление нужды у Казанского собора обернулось для девушки уголовным делом

9 января сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета было выявлено видео, на котором неустановленная девушка у Казанского собора справляла малую нужду.

Следователи нашли уголовную квалификацию для девушки, справившей нужду у Казанского собора в январе.

Напомним, 9 января сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета было выявлено видео, на котором некая девушка у Казанского собора справляла малую нужду. Она была задержана 9 января в квартире на проспекте Художников. В отношении 25-летней подозреваемой тогда составили протокол о мелком хулиганстве.

По сведениям АН "Оперативное прикрытие", 10 февраля полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч.2 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний". По ней девушке может грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Мера пресечения подозреваемой не избиралась.

Фото: Piter.tv