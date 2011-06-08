  1. Главная
Комблаг Петербурга подготовил уборочную технику к зиме
Сегодня, 11:29
80
Комблаг Петербурга подготовил уборочную технику к зиме

0 0

Раньше технику представляли известные западные бренды, сегодня это в подавляющем большинстве отечественные или белорусские образцы.

Комитет по благоустройству Петербурга обеспечил готовность уборочной техники к зимнему периоду. Автоколонна, которая входит в состав ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", была проинспектирована 23 октября, рассказали в Смольном. 

Общественники проверили состояние машин, наличие противогололедных материалов, работоспособность солерастворного узла, а также бытовых условий специалистов предприятия. Раньше технику представляли известные западные бренды, сегодня это в подавляющем большинстве отечественные или белорусские образцы. Всего выставлено 1,6 тыс. единиц техники. 

Укомплектованность водителями, механизаторами и работниками ручного труда для приведения в порядок городских улиц на данный момент составляет 94%, 83% и 80% соответственно. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: в Петергофе проходит подготовка скульптур к зиме. 

Фото: пресс-служба Смольного 

