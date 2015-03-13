Специалисты устанавливают причину и источник загрязнения.

Сотрудники Росприроднадзора проверяют состояние Выборгского залива в месте замора рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место массовой гибели рыбы прибыли государственные инспекторы. Они провели выездное обследование в Выборгском районе Ленинградской области. Они провели работы в Выборгском заливе у поселка Советский.

Специалисты устанавливают причину и источник загрязнения. Сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ ПО СЗФО" взяли отборы проб природной воды в заливе, а также донных отложений, которые будут исследоваться по ряду показателей.

После получения результатов специалисты дадут оценку состоянию воды в заливе. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / RPN_SZFO