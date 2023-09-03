Петербуржцам назвали альтернативы пляжному курорту в бархатный сезон

Стало известно, где можно отдохнуть на Северо-Западе страны.

Отдохнуть и получить впечатления можно не только за границей, но и недалеко от Петербурга – в других регионах Северо-Запада. Альтернативами пляжному курорту в бархатный сезон поделилось издание "Петербург2".

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артура Сафиуллина, не стоит забывать о Курортном районе города на Неве. Позавтракать с видом на Финский залив получится в Репино или Зеленогорске.

Кроме того, есть туры в Новгородскую область – например, в Старую Руссу. У этого города богатая история.

Здесь расположен один из старейших курортов, есть минеральные источники. Можно посетить озеро Ильмень, дом-музей Достоевского, усадьбу средневекового Рушанина. Двухдневный автобусный экскурсионный тур с проживанием в гостинице, завтраком и питанием в ресторане будет стоить от 24 тыс. рублей на двух человек. Но надо учитывать, что это не индивидуальный тур, а групповой. Артур Сафиуллин, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе

Еще одно интересное направление – Мурманск. Стоимость готовых предложений по поездкам в этот город в конце августа или начале сентября, без учета билетов, составляет от 44 тыс. рублей на человека. Тур рассчитан на четыре дня.

Во время него можно посмотреть китов на морской прогулке, посетить саамскую деревню Огни Имандры и поселок Териберка, увидеть водопад, альпийский ботанический сад, осмотреть достопримечательности Мурманска. Включено проживание в гостинице, обеды на местах – например, арктический обед с блюдами из оленины и рыбы. Артур Сафиуллин, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)