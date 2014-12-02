По мнению экспертов, это может быть связано с укреплением рубля.

Спрос на поездки за границу в бархатный сезон вырос на 30%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные туристических сервисов.

Объем бронирования туров на сентябрь-октябрь вырос за счет международных направлений. Средний прирост составил от 8 до 30%. При этом доля внутренних курортов в осенних турпакетах за год упала вдвое, до 3%. По мнению экспертов, это может быть связано с укреплением рубля.

Ранее мы сообщали, что число турпоездок по РФ превысило 90 млн.

Фото: Piter.tv