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Спрос на поездки за границу в бархатный сезон вырос на 30%
Сегодня, 13:29
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Спрос на поездки за границу в бархатный сезон вырос на 30%

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По мнению экспертов, это может быть связано с укреплением рубля.

Спрос на поездки за границу в бархатный сезон вырос на 30%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные туристических сервисов.

Объем бронирования туров на сентябрь-октябрь вырос за счет международных направлений. Средний прирост составил от 8 до 30%. При этом доля внутренних курортов в осенних турпакетах за год упала вдвое, до 3%. По мнению экспертов, это может быть связано с укреплением рубля.

Ранее мы сообщали, что число турпоездок по РФ превысило 90 млн.

Фото: Piter.tv

Теги: бархатный сезон, поездки за границу, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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