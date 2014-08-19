Число турпоездок по РФ превысило 90 млн

Кабинет министров рассказал о том, как туризм влияет на экономику страны.

Количество туристических поездок по стране в 2024 году превысило 90 миллионов. Такими статистическими данными поделился председатель российского федерального правительства Михаил Мишустин в приветственном слове, посвященном V Международному туристическому форуму "Путешествуй!". Видеообращение чиновника опубликовано в социальных сетях кабинета министров. Эксперт напомнил коллегам о том, что к 2023 году показатель должен увеличиться до 140 миллионов, а в экономической системе доля туризма в ВВП - пяти процентов.

Спрос на путешествия по России ежегодно растет. Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии. Для многих наших граждан путешествие стало важной частью ежегодного отпуска или школьных каникул детей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что динамика в сфере внутреннего туризма влияет и на смежные отрасли производства. Речь идет об общественном питании, транспортных услугах, строительстве, легкой промышленности, производстве автобусов, мебели, канатных дорог и прочих технических приспособлений. Власти страны видят, что приток путешественников в регионы положительно сказывается и на состоянии местных бюджетов.

Мишустин: в РФ приехали более 9 млн иностранных туристов.

Фото и видео: Правительство России