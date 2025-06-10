В Правительстве рассказали об интересе путешественников, прибывающих из-за границы.

Санкционное давление недружественных для Москвы государств не снизило интерес иностранных туристов, поэтому Россию посетили более девяти миллионов гостей из-за рубежа. Такими статистическими данными поделился председатель российского федерального правительства Михаил Мишустин в приветственном слове, посвященном V Международному туристическому форуму "Путешествуй!". Видеообращение чиновника опубликовано в социальных сетях кабинета министров. Чиновник добавил, что для многих наших граждан путешествие стало важной частью ежегодного отпуска или школьных каникул детей.

За прошлый год совокупные инвестиции в туристическую инфраструктуру превысили 1 трлн рублей. Это практически на треть больше, чем годом ранее. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что в 13 регионах страны заработали более двух десятков гостиниц, а постояльцы смогли вселиться в порядка 14 тысяч новых номеров. В 55 субъектах страны развиваются десятки автомобильных маршрутов благодаря поддержке правительства, которое ведет работу в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Мишустин: Россия является надежным союзником и торговым партнером для членов СНГ.

Фото и видео: Правительство России