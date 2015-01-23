Мишустин: Россия является надежным союзником и торговым партнером для членов СНГ

Глава правительства отметил важность расширения сотрудничества СНГ и ЕАЭС.

Россия является надежным союзником и торговым партнером для государств – членов СНГ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе.

Глава правительства отметил важность расширения сотрудничества СНГ и ЕАЭС, а также сближения их нормативно-правового регулирования. Он подчеркнул, что для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Также Мишустин пригласил глав правительств государств СНГ на выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, которая пройдет 7-10 июля.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Таджикистан.

Видео: Правительство России