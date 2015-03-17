Глава правительства примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Душанбе. Его встретили у трапа самолета премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода, а также посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. Отмечается, что Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Ранее Мишустин заявил, что производство "Спутника V" стало реальным за счет независимой технологии.

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