В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток

Жители Санкт-Петербурга вошли в десятку регионов России, жители которых чаще других выбирали осенью для отдыха Дальний Восток. Туристический поток в этом направлении увеличился на 10%, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил жителям Северной столицы дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

Популярность у петербуржцев Дальнего Востока увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял 27% отдыхающих. Помимо этого, значительное число петербуржцев посетило Амурскую область (11%) и Хабаровский край (11%).

Самыми динамично растущими регионами год к году стали Камчатский и Приморский края. В каждый из этих регионов турпоток из Санкт-Петербурга увеличился на 47%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре петербуржцы потратили на 17% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 30% вырос голосовой трафик.

Растёт популярность и южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Санкт-Петербурга в этом направлении увеличилось на 21%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 45% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.

Также петербуржцы отдыхают от мессенджеров в Сочи.

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