Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" вошла в состав ВМФ РФ

Новая подводная лодка "Лада" отличается от предыдущих моделей значительно большей дальностью обнаружения и очень малым уровнем шума.

В среду, 31 января, на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге прошла церемония поднятия флага на большой дизель-электрической подводной лодке (ДЭПЛ) "Кронштадт", построенной по проекту 677 "Лада" конструкторского бюро "Рубин". Новая подводная лодка "Лада" отличается от предыдущих моделей значительно большей дальностью обнаружения и очень малым уровнем шума. Для этого проекта были специально разработаны судовые механизмы с минимальной виброактивностью.

Подводная лодка "Кронштадт" предназначена для обеспечения борьбы с подводными и надводными кораблями противника, охраны военных морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также для нанесения ракетных ударов по береговым объектам противника. Подлодка имеет крылатые ракеты "Калибр".

Строительство подводной лодки "Кронштадт" на адмиралтейских верфях началось в 2005 году, было приостановлено и возобновлено в 2013 году, а в сентябре 2018 года лодка была спущена на воду. Заводские ходовые испытания "Кронштадта" начались в декабре 2021 года, и корабль успешно прошли все испытания после глубокой модернизации.

Ранее мы сообщили о том, что на Балтийском заводе стартовало строительство атомного ледокола "Ленинград".

Видео: Telegram / РИА Новости