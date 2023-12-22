На Балтийском заводе стартовало строительство атомного ледокола "Ленинград"

Ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже работают в арктических водах.

Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству пятого серийного атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 26 января.

Кроме того, участие в церемонии закладки судна приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев и председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Андрей Костин.

Градоначальник напомнил, что 10 лет назад на заводе стартовала новая эпоха в истории таких судов. Ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже работают в арктических водах.

Атомоходы оснащены двухреакторной энергетической установкой: они станут самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Их главная задача – обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Всего по данному проекту возведут семь атомных ледоколов. "Якутия" и "Чукотка" уже строятся, "Сталинград" заложат в 2025 году.

Ранее на Piter.TV: боевой ледокол "Иван Папанин" передадут ВМФ до конца года.

Фото: пресс-служба Смольного