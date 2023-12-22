Боевой ледокол "Иван Папанин" передадут ВМФ до конца года

В марте на корабль будет доставлен экипаж после прохождения подготовки в учебном центре, а уже в апреле проведут заводские ходовые испытания.

Первый боевой ледокол "Иван Папанин", который сейчас строится на "Адмиралтейских верфях", прошёл швартовые испытания. Ход работ оценил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ РФ) Николай Евменов. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

В марте на корабль будет доставлен экипаж после прохождения подготовки в учебном центре, а уже в апреле проведут заводские ходовые испытания.

Патрульный ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 предназначен для охраны морских торговых путей в арктической зоне и обладает высокой мореходностью, большой дальностью плавания, современным техническим оснащением и вооружением. Корабли данного класса способны преодолевать льды толщиной более полутора метров. Планируется передать корабль ВМФ до конца текущего года.

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Фото: Минобороны РФ