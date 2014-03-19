ТАСС: подлодка "Краснодар" отправится из Средиземного моря в Кронштадт на ремонт

Подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 от российского Черноморского флота выйдет из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, а также совершит межфлотский переход в акваторию Балтийского моря для планового ремонта на Кронштадтском морском заводе. Соответствующее заявление журналисты из информационного агентства "ТАСС" сделали со ссылкой на собственный источник в кораблестроительной отрасли.

"Краснодар" в ближайшее время покинет состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и отправится в межфлотский переход на Балтику. В конце ноября начнется плановый ремонт. эксперт профильной отрасли

Субмарина "Краснодар" с августа по декабрь 2020 года уже находилась на ремонте на территории Кронштадтского морского завода. Мероприятия потребовались после выполнения боевых задач подлодки в регионе. Сейчас на КМОЛЗ проходит плановый ремонт первая в серии 636.3 подлодка "Новороссийск". Она будет готова к дальнейшей работе в апреле следующего года.

Напомним, что проект 636.3 создается на "Адмиралтейских верфях", входящих Объединенную судостроительную корпорацию. Подлодки становятся носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

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Фото: Piter.tv