Музей военно-морской славы торжественно открыли в Кронштадте

По словам Пиотровского, главной особенностью музея является иммерсивность представленных в нём экспонатов.

В День ВМФ в Кронштадте прошло торжественное открытие Музея военно-морской славы. Посетители могут изучить экспозицию, охватывающую всю историю отечественного флота. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

По словам Пиотровского, главной особенностью музея является иммерсивность представленных в нём экспонатов. Во время осмотра экспозиции происходит активное взаимодействие с ней, а гости музея невольно становятся участниками того или иного события. Например, благодаря симуляторам кораблей и подлодок, самолётов, вертолётов морской авиации, можно почувствовать себя настоящим капитаном. Все представленные образцы разрешено трогать.

Самым внушительным экспонатом музея стала легендарная первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол".

Ранее мы сообщили о том, что "Роскосмос" показал космическое фото Главного военно-морского парада.

Фото: Telegram / Пиотровский Online