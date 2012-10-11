"Роскосмос" показал космическое фото Главного военно-морского парада

Снимок был сделан спутником "Канопус-В" прямо из космоса.

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала в своём Telegram-канале снимки с парадов ко Дню ВМФ в Петербурге и Владивостоке. Фото были сделаны спутником "Канопус-В" прямо из космоса.

С Днём Военно-морского флота! Сегодня в российских городах проходит парад – космический снимок спутника "Канопус-В"! Госкорпорация "Роскосмос"

Напомним, что Главный военно-морской парад России состоялся в Северной столице 30 июля. Его принял главнокомандующий Вооружёнными силами РФ президент Владимир Путин.

Ранее мы сообщили о том, что салютом закончилось празднование Дня ВМФ в Петербурге.

Фото: "Роскосмос"