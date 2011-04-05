Салютом закончилось празднование Дня ВМФ в Петербурге

Салют был посвящен знаменитым флотоводцам, героям флотов России, а также воинам, находящимся на боевом дежурстве.

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота в Петербурге и Кронштадте вечером 30 июля был дан праздничный салют. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

От стен Петропавловской крепости батарея курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии произвела 30 артиллерийских залпов. Они были посвящены знаменитым флотоводцам, героям флотов России, а также воинам, находящимся на боевом дежурстве.

В Кронштадте залпы произвел салютный дивизион Западного военного округа.

Утром 30 июля в акватории Невы у Сенатской площади и на рейде Кронштадта прошли корабли Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийская флотилия. Отмечается, что в нынешнем году в параде приняли участие 33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов. Участниками парада также стали около 3000 военнослужащих.

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Фото: Смольный; Telegram/ АстроФотоБолото