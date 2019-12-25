3 июля в продажу поступит "Подорожник" с атомным ледоколом Арктика

Выход транспортной карты приурочен к 55-летию со дня заложения атомного ледокола.

В Петербурге в продаже поступит 25 000 Подорожников, посвященных 55-летию со дня заложения атомного ледокола "Арктика". Об этом в своих социальных сетях рассказал Комитет по транспорту.

Данный выпуск транспортных карт входит в серию тематических тиражей, приуроченных к важным историческим датам и событиям в судоходстве Северо-Запада. В мае 2026 года уже вышло 3 тиража серии — каждая коллекционная карта отмечена знаком якоря.

Продажа "Подорожника" с изображением ледокола "Арктика" начнётся утром 3 июля во всех кассах метрополитена, а также в официальных точках реализации проездных билетов СПб ГКУ "Организатор перевозок".

На Балтийском заводе в Ленинграде 3 июля 1971 года состоялось историческое событие – закладка арктического линейного ледокола "Арктика", который после ввода позволил перейти от эпизодических перевозок грузов по Северному морскому пути к круглогодичной работе на высокоширотных трассах от Новой Земли и до Берингова пролива, открывающего выход в Тихий океан.

Фото: Комитет по транспорту