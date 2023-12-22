Владимир Путин работает в Петербурге

Президент примет участие в Петербурге в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

Президент РФ Владимир Путин 26 января работает в Петербурге, где он проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации и примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода "Ленинград". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в смешанном формате: часть участников будут присутствовать на нем очно, остальные – по видеосвязи. Дмитрий Песков

Президент примет участие в Петербурге в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В связи с проведением в Петербурге официальных мероприятий 26 и 27 января могут вводиться ограничения движения на участке ЗСД от развязки с КАД Юг до развязки с набережной Макарова, включая съезды и заезды на указанном участке.

Фото: официальный сайт президента РФ (архив)