На ЗСД 26 и 27 января ожидаются ограничения движения

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута

В Петербурге 26 и 27 января в Петербурге ожидаются ограничения на ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

По информации профильных государственных органов, в связи с проведением в Петербурге официальных мероприятий 26 и 27 января могут вводиться ограничения движения на участке ЗСД от развязки с КАД Юг до развязки с набережной Макарова, включая съезды и заезды на указанном участке.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и внимательно следить за сообщениями на табло переменной информации.

Прошедший 2023 год стал рекордным по показателю транспортного потока с начала эксплуатации Западного скоростного диаметра (ЗСД). За данный период на ЗСД зафиксировано 105,6 миллиона трансакций, что на 3,2% больше, чем в 2022 году.

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Фото: Piter.tv