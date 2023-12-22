Более 105 миллионов трансакций зафиксировано на ЗСД за 2023 год

Данный показатель стал рекордным за 12 лет эксплуатации участков дороги.

Прошедший 2023 год стал рекордным по показателю транспортного потока с начала эксплуатации Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Аналитическая служба ООО "Магистраль Северной столицы" подвела итоги 2023 года. За данный период на ЗСД зафиксировано 105,6 миллиона трансакций, что на 3,2% больше, чем в 2022 году. Данный показатель стал рекордным за 12 лет эксплуатации участков дороги и за семь лет, прошедших с момента открытия Центрального участка ЗСД и всей протяженности магистрали.

Пользователи ЗСД традиционно отдают предпочтение электронным способам регистрации проезда. Более 91% поездок совершено с транспондерами. Наличные расчеты постепенно уходят в прошлое. Из 8,8% нетранспондерных поездок в 24,3% случаев использованы наличные (31,5% в 2022), в 75,7% – банковские карты (68,5% в 2022).

Максимальный дневной трафик и выручка были зафиксированы 12 мая 2023 года. В предыдущие годы чаще всего суточный рекорд фиксировался в первую пятницу сентября. Месяцем максимального транспортного потока стал август.

Ранее стало известно, что ветераны смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января.

Фото: ЗСД