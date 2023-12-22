Ветераны смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января

Ветераны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".
Льготный проезд будет доступен как ветеранам, так и тем, кто перевозит их. Право бесплатного проезда распространяется на инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
Для бесплатного проезда по трассе нужно показать подтверждающий документ кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД.
Для проезда необходимо использовать полосы для оплаты наличными или банковской картой. После этого необходимо предъявить документы кассиру.
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Фото: Piter.tv
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