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Ветераны смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января
Сегодня, 11:42
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Ветераны смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января

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Льгота распространяется и на блокадников.

Ветераны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

Льготный проезд будет доступен как ветеранам, так и тем, кто перевозит их. Право бесплатного проезда распространяется на инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.

Для бесплатного проезда по трассе нужно показать подтверждающий документ кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД. 

Для проезда необходимо использовать полосы для оплаты наличными или банковской картой. После этого необходимо предъявить документы кассиру.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: ветераны, дороги, льготы для блокадников, льготы для ветеранов, проезд, проезд по зсд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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