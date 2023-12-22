Порядок выплат к 80-летию со Дня снятия блокады утвердили в Петербурге

Выплаты будут автоматически перечислены в январе гражданам из "Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга" или произведены администрациями районов города и комитетом по социальной политике по заявкам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, утверждающее порядок предоставления единовременной денежной выплаты в честь юбилейной даты освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как информирует пресс-служба Смольного, горожанам предоставят выплату в размере 10 тыс. рублей. В число получателей входят инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также граждане, находившиеся в Ленинграде во время блокады.

Также выплату в размере 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года, и не входящие в вышеуказанные категории. Гражданам РФ, проживающим в регионах, кроме Петербурга, предоставят выплату в размере 10 тыс. рублей, если они награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда".

Выплаты будут автоматически перечислены в январе гражданам из "Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга" или произведены администрациями районов города и комитетом по социальной политике по заявкам.

Ранее мы сообщили о том, что денежные выплаты для блокадников готовят и в Ленобласти.

Фото: Piter.TV