Денежные выплаты для блокадников готовят в Ленобласти

Также сообщается о проведении диспансеризации ленинградских ветеранов.

В честь 80-летия снятия блокады Ленинграда правительство 47-ого готовит денежные выплаты и социальную помощь для блокадников. Каждый блокадник получит 50 тыс. рублей. Жителям Ленинградской области, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", положена выплата в 10 тыс. рублей. Жители региона, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, также получат по 10 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Также сообщается о проведении диспансеризации ленинградских ветеранов. Для этого задействованы 22 мобильные патронажные бригады и 26 медицинских организаций. В планах на 2024 год − предоставить путевки в санатории РФ и Беларуси для около 60 ветеранов со знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

С 1 декабря 2023 года жителям блокадного Ленинграда предоставлено право бесплатного проезда в поездах дальнего следования без ограничения по количеству поездок. Каждому блокаднику может бесплатно сопровождать один сопровождающий.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошло 175 рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков за год.

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