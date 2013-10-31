В Ленобласти прошло 175 рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков за год

Было изъято 158 транспортных средств, которые были помещены на специальную стоянку.

Сотрудники Комитета по транспорту Ленобласти подвели итоги своей работы в 2023 году. В течение 12-ти месяцев они успешно провели 175 мероприятий с целью выявления нелегальных перевозчиков, работающих в сфере такси.

Рейды проходили регулярно каждую неделю в различных районах 47-ого региона. В результате проведенных проверок было возбуждено 314 дел о нарушениях со стороны перевозчиков в области административного права. Кроме того, было изъято 158 транспортных средств, которые были помещены на специальную стоянку. Владельцы этих автомобилей не смогут вернуться к ним до тех пор, пока производство дел о нарушениях не будет завершено.

В областном комтрансе добавили, что рейды продолжатся и в следующем году. Также специалисты напомнили, что в поездках лучше всего воспользоваться услугами официальных перевозчиков.

Ранее мы сообщили о том, что итоги проекта "Сохранение лесов" подвели в Ленобласти.

Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области