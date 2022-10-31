Итоги проекта "Сохранение лесов" подвели в Ленобласти

Управление лесами 47-ого региона курирует 21 школьное лесничество в 15 районах.

Федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" полностью завершён в Ленобласти. Об этом информирует канал "Выборг ТВ" со ссылкой на комитет по природным ресурсам.



Кроме того, регион предоставил бесплатную помощь Донецкой Народной Республике (ДНР) в обеспечении посадочным материалом, поставив 600 тыс. саженцев.



Под руководством управления лесами 47-ого региона активно развивается 21 лесничество в 15 районах.

Ранее мы сообщили о том, что проект реконструкции лагеря "Зеркальный" подготовили в Выборгском районе Ленобласти.

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