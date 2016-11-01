Проект реконструкции лагеря "Зеркальный" подготовили в Выборгском районе Ленобласти

Речь идёт о масштабном проекте, который совсем скоро будет принимать порядка 2,5 тыс. ребят.

Материалы проекта планировки территорий для реконструкции лагеря "Зеркальный" в Выборгском районе были рассмотрены архитектурным сообществом Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как уточнил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский, речь идёт о масштабном проекте, который совсем скоро будет принимать порядка 2,5 тыс. ребят. Он также добавил, что правительство Ленобласти сделает всё, чтобы этот результат максимально ускорить.

Лагерь Зеркальный располагается в 110 км от центра Петербурга в курортной зоне Карельского перешейка на берегу озера Зеркальное. Общая площадь территории составляет 103 га, 80,1 га из которых выделено под строительство новых объектов и сооружений в целях увеличения посещаемости лагеря до 2,3 тыс. человек в смену.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти к Новому году бесплатно срубили 16,5 тыс. ёлок.

Фото: Правительство Ленобласти