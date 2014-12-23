В Ленобласти к Новому году бесплатно срубили 16,5 тыс. ёлок

На данный момент результаты превосходят прошлогодние итоги всей кампании в 2022 году.

С начала декабря в Ленобласти началась особая акция, в рамках которой каждая семья может бесплатно получить ёлку к празднику. По последним данным пресс-службы областного комитета по природным ресурсам за среду, 27 декабря, в 47-ом регионе было уже спилено 16,5 тыс. хвойных деревьев к празднику.

На данный момент результаты превосходят прошлогодние итоги всей кампании в 2022 году. Благодаря акции, ленинградские семьи смогли создать новогоднюю атмосферу у себя дома.

"Ёлочная" акция проводится в 47-ом регионе уже восьмой раз. Ленобласть является единственным регионом в Северо-Западном военном округе, где жителям предоставляется возможность бесплатно получить новогоднее дерево.

Ранее мы сообщили о том, что житель Ленобласти нелегально вывозил лес за 1,8 млн рублей.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти