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Житель Ленобласти нелегально вывозил лес за 1,8 млн рублей
Сегодня, 15:54
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Житель Ленобласти нелегально вывозил лес за 1,8 млн рублей

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В соседнюю страну злоумышленник отправил 4,9 тонн древесины.

Житель Ленобласти незаконно вывозил лес в соседнее государство. Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина работает в компании, которая занимается торговлей лесоматериалами. По версии следователя, злоумышленник вывез в другую страну древесину весом 4,9 тонн. В товарораспределительных документах подозреваемый указал недостоверные сведения об объеме и источнике происхождения древесины.

Теперь мужчина обвиняется по статье  "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Уголовное дело направили в Кировский районный суд  Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в избиении двух мальчиков.

Фото: Pxhere

Теги: контрабанда лесоматериалов, ленобласть, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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