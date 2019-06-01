Житель Ленобласти нелегально вывозил лес за 1,8 млн рублей

В соседнюю страну злоумышленник отправил 4,9 тонн древесины.

Житель Ленобласти незаконно вывозил лес в соседнее государство. Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина работает в компании, которая занимается торговлей лесоматериалами. По версии следователя, злоумышленник вывез в другую страну древесину весом 4,9 тонн. В товарораспределительных документах подозреваемый указал недостоверные сведения об объеме и источнике происхождения древесины.

Теперь мужчина обвиняется по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Уголовное дело направили в Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

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