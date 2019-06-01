В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в избиении двух мальчиков

Женщина под предлогом отдохнуть, погреться и попить чаю пригласила к себе в квартиру детей, где нанесла им побои после чего выпустила из квартиры.

Полиция задержала женщину, подозреваемую в противоправных действиях в отношении подростков. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Центрального района 27 декабря в 01:00 обратилась 37-летняя женщина и ее 34-летний супруг с заявлением о том, что днём ранее около 21:00 во дворе дома 4/9 по 4-й Советской улице их сыновей (10 и 12 лет) малознакомая женщина под предлогом отдохнуть, погреться и попить чаю пригласила к себе в квартиру, где нанесла им побои после чего выпустила из квартиры.

Полиция оперативно установила и задержала данную женщину. Ею оказалась 48-летняя неработающая гражданка. По предварительным данным свои действия женщина объяснила реакцией на конфликт детей с её сыном.

Материалы проверки и женщина переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Также полиция проверит агрессивного мужчину, напавшего на петербуржца с ребёнком.

Фото: Piter.tv